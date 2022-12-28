وزير الإسكان يزور جامعة سوهاج ويشيد بدور المستشفى الجامعي الجديد

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جامعة سوهاج، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وتفقد الجزار المستشفى الجامعي الجديد، ومقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد، والمهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

وثمن الإنجازات التي تتم داخل مقر الجامعة الجديد، من الإنشاءات التي تجسدت على أرض الواقع، فضلًا عن المشروعات الجاري تنفيذها لتقديم خدمات تعليمية على مستوى عالٍ من الجودة، والتي تأتي انطلاقًا من جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو البناء والتنمية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق أن الدكتور عاصم الجزار قد أجرى جولة تفقدية تفصيلية للمستشفى الجامعي الجديد، حيث تم تشغيل 15 عيادة خارجية بها في تخصصات طبية مختلفة كمرحلة أولى من الافتتاح التجريبي للمستشفى، قبل الإعلان عن افتتاحها قريباً باعتبارها أحد المشروعات القومية التي يتم إنجازها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عبد الخالق أن الجولة شملت تفقد عدد من أقسام ووحدات المستشفى، مثل وحدة الغسيل الكلوي، والتي تم تجهيزها وتشغيلها لخدمة مرضى الفشل الكلوي؛ لتخفيف آلامهم وتيسير حصولهم على خدمة طبية مُميزة، وقسم النساء والتوليد وغرف العلميات، وما قبل الكشف، والإفاقة وحضانات المبتسرين وغيرها لمتابعة سير العمل.