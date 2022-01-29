نائبة: القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية يتعارض مع الدستور الحالي

قالت إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن قانون المعامل صدر في الخمسينات ويسمح لغير الأطباء البشريين فتح معامل تحت إشراف زراعيين وغيرهم، متابعةً أن القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية يتعارض مع الدستور الحالي.

واستكملت، أن بعد صدور قانون مذاولة مهنة الطب، تم تحريم سحب أي عينات من أي مواطن إلا الأطباء البشريين فقط، متابعةً أن المحكمة الإدارية العليا في 2016 نصت على إن ترخيص فتح المعامل مقصورة على الأطباء البشريين.

وتابعت، أن بعد الاعتماد الدولي للمعامل داخل مصر يجب تطبيق القانون من خلال عدم إجراء أي تحاليل طبية للمواطنين إلا من خلال الأطباء البشريين، لافتةً إلى أن هناك عينات طبية لا ينصح بسحبها من أي أحد دون الأطباء المختصيين.