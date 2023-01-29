كولر يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين في مران الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتماعًا مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان بالمغرب.

وحرص كولر على الحديث مع اللاعبين على أهمية الفترة المقبلة والتركيز في معسكر الفريق بالمغرب؛ استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية.

وطلب المدير الفني ومدير الكرة من اللاعبين التركيز في مباراة أوكلاند سيتي في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية وذلك لإسعاد الجماهير.

وقاد أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة لمدة ٣٠ دقيقة مع بداية المران.

وشهدت حالة الطقس صباح اليوم الأحد هطول الأمطار الغزيرة على مدينة تطوان بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.