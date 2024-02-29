أعلن محمود عبد الرازق «شيكابالا»، اليوم الخميس، تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»: «استكمالًا لمسيرة عمرها أكثر من 30 عامًا بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم.. أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي، والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة، لكن العقد والعهد بيننا هو عقد أزلي بين ابنٍ تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر».

وأتم: «أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن.. والشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك علي تجديد الثقة وأتمنى لهم التوفيق في إعادة نادينا الحبيب إلى منصات التتويج كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق.. عاش الزمالك وجمهوره».

وفي سياق متصل، أوضحت قناة نادي الزمالك أن شيكابالا مدد عقده مع الفريق الأبيض لمدة عامين إضافيين حتى صيف 2026.