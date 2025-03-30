الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى موريتانيا استعدادا لموقعة الهلال

كثف مسؤولو النادي الأهلي من اتصالاتهم ومحاولاتهم خلال الساعات الماضية، من أجل إنهاء إجراءات سفر بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي إلى موريتانيا استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 8 من شهر أبريل.

وحاول مسؤولو الأهلي إنهاء الإجراءات سريعا خاصة في ظل أن الأسبوع الجاري ستكون معظم أيامه أجازات بسبب عيد الفطر المبارك، سواء هنا في مصر أو الدولة المتوجه لها الأهلي وهى دولة عربية إسلامية موريتانيا.

وتواصل الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع مسؤولي السفارة الموريتانية في مصر، من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما تم الترتيب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال بعثة الأهلي وتلبية احتياجات مسؤولي الفريق طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب واختيار فندق الإقامة وكافة الاحتياجات خلال مدة التواجد في موريتانيا.