مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في دولة ليبيا

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين، وذلك استمرارا للدعم المصري للأشقاء بدولة ليبيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.



ومن جانبه، أعرب الجانب الليبي عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبي.



يأتي ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.