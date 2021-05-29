تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة غربي الإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص؛ لاتهامهم بمعاكسة الفتيات أثناء سيرهم بأحد الشوارع، في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، فقد جاء ذلك في أعقاب تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بمعاكسة الفتيات وسط محافظة الإسكندرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإٍسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا يفيد رصد المتابعة الأمنية لتداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يُظهِر 3 أشخاص يقومون بمعاكسة الفتيات، في الإسكندرية.

وبالفحص باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، أمكن تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، حيث تبين أنهم 3 أشخاص، وجميعهم مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، غربي المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أوضح أحدهم أن حساب الـ"تيك توك" خاص به، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.