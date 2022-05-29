كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية حقيقة تعدي فرد شرطة وزوجته على شخص بالضرب واستغلال نفوذه للحصول على تقرير طبي.



ورصدت الوزارة مقطع فيديو نشر على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً استغاثة أحد الأشخاص بدعوى تعدى فرد شرطة وزوجته عليه بالضرب واستغلال نفوذه للحصول على تقرير طبى بإصابته على خلاف الحقيقة، ومن ثم قام الشاكى ببث مقطع مصور آخر حال استدعائه لسؤاله فى مضمون شكواه.



وبفحص الفيديو تم استدعاء الشاكى وقرر بتضرره من المشكو فى حقه فرد شرطة وزوجته شقيقة الشاكى وابنتيهما بدعوى تعديهم عليه وزوجته ونجله بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابتهم، وقيامه بتحرير محضر بالواقعة، وعرض جميع الأطراف على النيابة العامة التى قررت بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية.



وباستدعاء المشكو فى حقهم حضرت الزوجة شقيقة الشاكى وابنتها، وتبين عدم تواجد فرد الشرطة المشار إليه نظراً لطبيعة عمله خارج نطاق المحافظة، وتبادلوا الاتهامات بينهما وبين الشاكى نظراً لوجود خلافات عائلية، وبالاستعلام من النيابة العامة عن التصرفات النهائية أفادت بأنه مازال قيد التحقيق.