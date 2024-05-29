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أكد الحرس الثوري الإيراني، للمرة الأولى، أنه يزود الحوثيين في اليمن بالأسلحة.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن هذه الأسلحة تشمل صواريخ باليستية بحرية طراز "قادر".

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الصوريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، وتشكل تحديا جديدا لعدوي إيران اللدودين في المنطقة، أمريكا وإسرائيل.

يذكر أن إيران تدعم الحوثيين في اليمن منذ عدة سنوات.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر منذ اندلاع حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي. كما نفذوا هجمات متكررة مباشرة على إسرائيل بمسيرات وصواريخ.