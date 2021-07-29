روبرت كوخ: استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لأكثر من ثلاثة أضعاف خلال ثلاثة أسابيع.

وأوضح المعهد، اليوم، أن هذا المعدل، وعدد حالات الإصابة بالفيروس لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، بلغ اليوم 16، وكان يبلغ أمس الأربعاء 15، وكان وصل إلى أقل مستوياته منذ بدء تفشي الفيروس في ربيع العام الماضي وبلغ 9. 4 في 6 يوليو الجاري.

وأضاف المعهد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 3520 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، فضلا عن 10 حالات وفاة.

وكان المعهد سجل قبل أسبوع 1890 حالة إصابة جديدة خلال يوم واحد، فضلا عن 42 حالة وفاة.

يذكر أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية الشهر الماضي. ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وتابع المعهد، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ ثلاثة ملايين و769 ألفا و608 حالات إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد، اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ ثلاثة ملايين و655 ألفا و700 شخص، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته إلى 91 ألفا و702 شخص.