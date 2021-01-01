تبادل 10 أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين شمالي البلاد

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نجحت صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، اليوم الخميس، في محافظة الجوف شمالي البلاد.

وأفاد العقيد يحيى الحاسر مسؤول ملف الأسرى في المنطقة العسكرية السادسة التابعة للجيش اليمني، بأنه تم تنفيذ صفقة تبادل أسرى، بموجبها سلمت قوات الجيش جماعة الحوثيين خمسة من عناصرها، مقابل تسليم الجماعة خمسة أسرى من القوات الحكومية.

وأوضح لوكالة الأنباء الألمانية، أن عملية التبادل تمت بجهود من قبل المنطقة العسكرية السادسة.

سبق أن تم تنفيذ عدة عمليات تبادل أسرى بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات عدة، بوساطات محلية.