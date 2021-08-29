مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1352 لغما في اليمن خلال الأسبوع الماضي

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الجاري من انتزاع 1352 لغما في اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد بأن عدد الألغام المنزوعة خلال هذا الشهر ارتفع إلى 6238 لغما، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 271 ألفا و275 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

ويسعى المركز من خلال مشروع "مسام" إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.