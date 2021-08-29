 البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على قاعدة العند العسكرية - بوابة الشروق
الأحد 29 أغسطس 2021 7:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟


النتـائـج تصويت

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على قاعدة العند العسكرية

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 6:41 م | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 6:41 م

أدان البرلمان العربي، الهجوم الحوثي الإرهابي، الذي استهدف صباح اليوم الأحد، قاعدة "العند" العسكرية في محافظة لحج اليمنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحذر البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم، من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية، مشددا على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وحمل البرلمان العربي هذه الجماعة الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وعرقلة كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك