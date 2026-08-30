ضبط 674 مخالفة و7749 لتر سولار في حملات تموينية مكثفة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، اليوم السبت، 121 حملة تموينية ورقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات محمد هدية، وكيل وزارة التموين، لمواجهة الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة وضبط الأسواق.

وأسفرت الحملات، التي شاركت فيها الإدارات التموينية والرقابة التموينية والتجارة الداخلية والوحدات المحلية ومباحث التموين والطب البيطري، عن تحرير 674 محضرًا وتقريرًا ومخالفة متنوعة، بينها 230 مخالفة بالمخابز البلدية، و206 مخالفات بالبدالين التموينيين ومشروعات جمعيتي، بالإضافة إلى 238 مخالفة بالأسواق والأنشطة التجارية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز.

وضبطت الحملات، كميات من الدقيق البلدي المدعم تم التصرف فيها بالمخالفة، من بينها 51 شيكارة، فضلًا عن ضبط 555 كيس مكرونة و140 كجم سكر و80 زجاجة زيت من السلع التموينية التي تم التصرف فيها خارج المنظومة.

وفي قطاع الأغذية، تمكنت الحملات من ضبط نحو 3.5 طن مخللات، و600 كجم جبن مجهول المصدر، ونحو 341 كجم جبن رومي غير صالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 2000 عبوة مواد غذائية داخل مخزن غير مرخص و1200 كيس ملح مجهول المصدر، وكميات أخرى من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما ضبطت الحملات 7749 لتر سولار تم تجميعها والتصرف فيها بالمخالفة، بينها 6899 لترًا بحوش عيسى و350 لترًا بدمنهور و500 لتر بأبو حمص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت المضبوطات أيضًا 2775 كجم من الفازلين الطبي مجهول المصدر، و200 لتر صابون سائل، و75 عبوة شامبو، وعبوات مسحوق غسيل وبويات منتهية الصلاحية، فضلًا عن مبيدات وسلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية.

وفي مجال اللحوم والدواجن، ضبطت لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومنتجات لحوم ودواجن دون بيانات، مع تحرير محضرين لعرض لحوم مكشوفة.

وحررت الحملات، عددًا من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الالتزام بالاشتراطات التموينية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.