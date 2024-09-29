عمرو أديب: إثيوبيا لا تتحدث إلا عن التجهيز للحرب مع مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إثيوبيا لا تتحدث إلا عن التجهيز للحرب مع مصر سواء في وكالات الأنباء أو المسئولين السابقين أو الحاليين.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن مصر منذ نشأتها لا تفكر أبدًا في وجود حروب أو خلافات.

وأوضح أن مصر محاطة بالأزمات من كل الاتجاهات، لافتًا إلى أن مصر يجب أن يكون لها دائمًا رأي وموقف إزاء الأوضاع على حدودها.

ونوه بأن مصر لا تريد أن يكون هناك أي طرف يثير مشكلات على الحدود، مشددًا على أن مصر تحت ضغوط شديدة وهي معرضة دائمًا للمشكلة الكبيرة أو لاستفزاز ما من مكان ما.

ولفت أديب، إلى أن هذا الأمر يستدعي أن تكون الدولة على استعداد وجاهزية كاملة.