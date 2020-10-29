 الخارجية الأمريكية: نستنكر استخدام المرتزقة السوريين في النزاعات بين أرمينيا وأذربيجان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية: نستنكر استخدام المرتزقة السوريين في النزاعات بين أرمينيا وأذربيجان

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 2:51 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 2:51 ص

متحدثة الخارجية الأمريكية: التدخل الأجنبي يفاقم الأزمات في العالم

 

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، إن الولايات المتحدة تستنكر استخدام المرتزقة السوريين في النزاعات بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضافت غريفيث، في مداخلة لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء، أن ما يهم الولايات المتحدة هو تحقيق وقف إطلاق النار، متابعة: «نسعى لعدم التدخل الخارجي في هذه الأزمة».

وأوضحت أن المشاورات السياسية مستمرة في هذه الأزمة، مؤكدة أنه من السابق لأوانه إصدار الأحكام على النتائج.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، يجريان مكالمات هاتفية مع الحكومة التركية، مضيفة: «سوف نستمر في ذلك، موقفنا واضح، نحن ضد التدخل الخارجي، لأنه يفاقم الأزمات في العالم».

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