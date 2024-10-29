رئيس الإمارات يصدر أمرا بالعفو عن ثلاثي الزمالك

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أمرًا رئاسيًّا بالعفو عن ثلاثي الزمالك، اللاعبان نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، ومدير الكرة عبدالواحد السيد، وذلك في أعقاب الحكم بحسبهم على خلفية الأحداث التي تلت مباراة بيراميدز في بطولة السوبر.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء الثلاثاء، أن الشيخ محمد بن زايد أصدر أمرًا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين والتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.

وأضافت: «يأتي هذا العفو انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين».

وكانت محكمة أبوظبي الجزائية، قد قضت بحبس الثلاثي في واقعة الاعتداء التي أعقبت مباراة الزمالك وبيراميدز لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم.

وقالت دائرة القضاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في بيان، إن الحكم صدر لإدانة الثلاثي بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدز التي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الحالي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة قبل المتهمين.وجاء ذلك أخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابط التنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية.

وجاء ذلك أخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابط التنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية.