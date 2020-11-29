 بعد مقتل فخري زاده.. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سنواصل بقوة مضاعفة - بوابة الشروق
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بعد مقتل فخري زاده.. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سنواصل بقوة مضاعفة

فخري زاده
فخري زاده
طهران - د ب أ:
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 9:34 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 9:34 ص

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن علماء الصناعة النووية في البلاد سيواصلون "مسار اقتدار البلاد بقوة مضاعفة".

وكتبت المنظمة على موقع تويتر: "على المستكبرين في العالم أن يعلموا أن علماء الصناعة النووية سيواصلون مسار اقتدار البلاد بقوة مضاعفة بناء على تدابير واستراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وطريق الشهداء الأبرار سيستمر"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد.

يأتي هذا بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده أمس الأول الجمعة. وقد اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله.


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