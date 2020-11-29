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أمريكا تسجل إجمالي أكثر من 13 مليون حالة بكورونا

\د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 12:06 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 12:06 ص

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 7ر1% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 2ر13 مليون، اعتبارا من الساعة 03:50 مساء، بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على مستوى البلاد في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.4% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تكساس أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 1.21 مليون، بزيادة 0.3% عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت ميشيجان زيادة في حالات الإصابة بنسبة 7.3% عن نفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 378152 حالة.


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