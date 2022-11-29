تقرير: منصة تويتر لم تعد تتخذ إجراءات ضد المعلومات المضللة بشأن كورونا

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لم تعد منصة تويتر الأمريكية للتواصل الاجتماعي تتخذ إجراءات ضد المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19 بعد استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون موسك عليها.

وتم بالفعل يوم الأربعاء الماضي تعليق الإجراءات ذات الصلة، وفقا لرسالة عبر موقع تويتر على الإنترنت.

ووضعت الشركة، في عام 2020 قواعد لوقف انتشار معلومات كاذبة ومضللة بشأن الفيروس واللقاحات.

وأشار موقع تويتر في ذلك الوقت إلى الخطر على الأشخاص الذين قد يستخدمون علاجات غير علمية أو يتخلون عن الحصول على اللقاحات.

وإجمالا، تم إزالة أكثر من 100 ألف مشاركة وأيضا تعليق أكثر من 11 ألف حساب لانتهاكها القواعد، وفقًا لتقارير سابقة.

وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات كثيرة، خاصة من المعسكر السياسي اليميني في الولايات المتحدة.