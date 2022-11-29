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لوجانسك: قوات كييف تكبدت خسائر فادحة خلال محاولات الهجوم علينا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 10:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 10:39 ص

أعلنت سلطات لوجانسك اليوم الثلاثاء، تكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال محاولات الهجوم على "لوجانسك" .

وأضافت السلطات، في بيان لها حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن "قوات كييف حاولت اختراق خط الدفاع الروسي من 3 اتجاهات"، مشيرة إلى صد جميع الهجمات وإرجاع العدو إلى مواقعه .

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات دونيتسك، مقتل مدني بقصف أوكراني على "دونيتسك".

وأضافت السلطات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن القوات الأوكرانية استهدفت مناطق سكنية أخرى في الجمهورية بصواريخ جراد وهيمارس.

وكانت سلطات "دونيتسك" أعلنت أمس، مقتل 4 مدنيين بينهم أمرأة وإصابة آخرين بقصف أوكراني مكثف طال وسط "دونيتسك" و"ماكييفكا".


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