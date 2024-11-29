قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، إن «دعمنا لفلسطين لن يتوقف، وسيستمر بأشكال مختلفة»، مضيفا :«نحن نعتبر فلسطين والقدس قبلة الأحرار، وأن التحرير بالنسبة إلينا هدف يمكن الوصول إليه بطرق مختلفة، ودعمنا في الميدان سيستمر بالطرق المناسبة».

وأضاف خلال كلمة متلفزة مساء الجمعة، أن حزب الله سيتابع مع الشعب اللبناني عملية إعادة الإعمار والبناء والإيواء الكريم، موضحا أن لدى الحزب الآليات المناسبة وسيتعاون مع الدولة اللبنانية وجميع الدول والمنظمات التي ترغب في مساعدة لبنان.

وأكد اهتمامه باكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية، قائلا: «إن شاء سيتم هذا الانتخاب في الموعد المحدد في 9 يناير».

وشدد أن حضور حزب الله في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سيكون فاعلا ومؤثرا، بما يواكب ظروف الدولة التي تتطلب نهضة حقيقية.

وأوضح أن العمل الوطني سيكون بالتعاون مع القوى السياسية التي تؤمن بأن الوطن لجميع أبنائه، معربا عن أسفه لفشل رهانات من راهن على إضعاف حزب الله، مؤكدا عودة الحزب مظفرًا في وجه إسرائيل.

وأكد استعداد المقاومة للتعاون والحوار مع كل القوى التي تريد بناء لبنان واحد مستقل في إطار اتفاق الطائف؛ من أجل صون الوحدة الوطنية والسيادة والسلم، وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية، مختتما: «ستكون المقاومة جاهزة؛ لمنع العدو من استضعاف لبنان بالتعاون مع الجيش الوطني اللبناني».