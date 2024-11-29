أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا في الكويت، حيث شهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا تحت شعار "كامل العدد".

خلال الحفل، وجهت شيرين رسالة مؤثرة لأهل لبنان بمناسبة وقف إطلاق النار، وأدت أغنية "بحبك يا لبنان"، مما أضفى طابعًا إنسانيًا على الأمسية، وقامت بإطلاق الزغاريد احتفالا بهذه المناسبة.

توافد الجمهور من مختلف الأعمار لحضور الحفل بعدما نفذت التذاكر قبل أيام من موعد الحفل، مما يعكس شعبية شيرين الكبيرة في الوطن العربي، كانت الأجواء مليئة بالطاقة الإيجابية، حيث تفاعل الحضور مع كل أغنية قدمتها شيرين.

وفي لحظة مؤثرة خلال الحفل، أعربت شيرين عن تضامنها مع الشعب اللبناني وهنأتهم بوقف إطلاق النار. قالت: "مبروك لأهل لبنان وقف إطلاق النار"، ثم قامت بأداء أغنية بحبك يا لبنان، التي تحمل مشاعر الحب والتضامن مع الشعب اللبناني.

شهد الحفل حضور فريق عمل ألبومها الأخير، ومنهم الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين ، والشاعر بهاء الدين محمد، وقدمت شيرين خلال الأمسية مجموعة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة، مما زاد من حماس الجمهور وتفاعلهم معها.