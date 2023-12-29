علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على إعلان وزارة الصحة، الخميس، عن اكتشاف إصابة مواطنين بالمتحور الجديد لكورونا «JN. 1».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إن الدولة تتعامل بشفافية مع اكتشاف الإصابات، موضحا أن المتحور الجديد لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي أو يحدث التهابات رئوية أو نقصا بالأكسجين، كما لا تحتاج الحالات إلى دخول المستشفى أو الرعاية المركزة.

ونوه أن السمة الرائجة للمتحور الجديد تتمثل في سرعة الانتشار، إضافة إلى إصابة الحاصلين على اللقاح والمصابين سابقا، لافتا أن شدة الأعراض أقل حدة لدى الفئات الحاصلة على اللقاح.

وأشار إلى تراوح الأعراض بين ارتفاع درجات الحرارة مدة 48 ساعة، إلى جانب تكسير وآلام مبرحة بالجسم مع احتقان الحلق والصداع وبعض الأعراض بالجهاز الهضمي، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة عند الإصابة بالعدوى وتجنب التواجد بالأماكن المزدحمة.

ونصح بعدم اللجوء إلى استخدام المضادات الحيوية لعلاج الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي دون إشراف طبي، موضحا أن سوء استخدامها من شأنه أن يخلق بكتريا مقاومة للعلاج ويتسبب بحدوث التهابات رئوية.