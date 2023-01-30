حركة طالبان باكستان تعلن مسؤوليتها عن تفجير مسجد مدينة بيشاور

أعلنت حركة طالبان باكستان، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن تفجير مسجد في مدينة بيشاور، وفقا لما ذكرته قناة جيو الباكستانية.

وكان انفجار قد وقع في مسجد بمنطقة "بوليس لاينز" في بيشاور، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 147 آخرين.

وقال مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف إن رئيس الوزراء سوف يغادر إلى بيشاور، حيث سوف يتم إطلاعه على كل ما يتعلق بالانفجار، كما سوف يزور المصابين.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى ليدي ريدينج في بيشاور.

وقال إعجاز خان، أحد مسؤولي الشرطة في بيشاور، خلال حديثه لوسائل الإعلام، إنه من المبكر التصريح بأي شيء حول عدد رجال الشرطة الذين مازالوا محاصرين تحت الأنقاض.