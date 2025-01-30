ميتًا تدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى ترامب بشأن تعليق حساباته بعد هجوم الكابيتول

وافقت شركة "ميتا" على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس دونالد ترامب ضد الشركة، بعد أن علّقت حساباته عقب هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وتُعد هذه التسوية أحدث مثال على قيام شركة كبرى بتسوية نزاع قانوني مع الرئيس، الذي هدد بالانتقام من منتقديه ومنافسيه. وتأتي في وقت تسعى فيه "ميتا" ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرج، إلى التقرب من إدارة ترامب الجديدة، على غرار شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى.

وتحدث الأشخاص المطلعون على الاتفاق بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، وأوضح اثنان منهم أن بنود الاتفاق تتضمن تخصيص 22 مليون دولار للمؤسسة غير الربحية التي ستصبح المكتبة الرئاسية المستقبلية لترامب، بينما سيستخدم المبلغ المتبقي لتغطية الرسوم القانونية وأطراف أخرى في القضية.

وكان زوكربيرج قد زار ترامب في نوفمبر في ناديه الخاص بولاية فلوريدا، في إطار سلسلة من اللقاءات التي أجراها مسؤولون من قطاعات التكنولوجيا والأعمال والحكومة مع الرئيس الجديد في بالم بيتش لمحاولة إصلاح العلاقات. وخلال العشاء، أشار ترامب إلى القضية القانونية واقترح إيجاد حل لها، ما أدى إلى بدء مفاوضات استمرت شهرين بين الطرفين، وفقا للمصادر.

كما قدمت "ميتا" تبرعا بقيمة مليون دولار للجنة تنصيب ترامب، وكان زوكربيرج من بين عدد من المليارديرات الذين حصلوا على مقاعد متميزة خلال مراسم أداء اليمين الأسبوع الماضي في قاعة "روتوندا" بمبنى الكابيتول، إلى جانب كل من سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل"، وجيف بيزوس مؤسس "أمازون"، وإيلون ماسك، مالك منصة "إكس".

وقبيل تنصيب ترامب، أعلنت "ميتا" أيضا عن إلغاء آلية التحقق من الحقائق على منصاتها، وهي خطوة طالما طالب بها ترامب وحلفاؤه.

وكان ترامب قد رفع الدعوى بعد أشهر من مغادرته منصبه، واصفا إجراءات شركات التواصل الاجتماعي بأنها "رقابة غير قانونية ومخزية ضد الشعب الأمريكي".