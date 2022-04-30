الصومال: الأحد المتمم لشهر رمضان



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية، أن غدًا الأحد، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن يوم الاثنين المقبل أول أيام عيد الفطر، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت.



واستطلعت دار الإفتاء المصرية، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في 7 مراكز على مستوى الجمهورية، مساء اليوم السبت، هلال شهر شوال لعام 1443هجريا.



وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن يوم الأحد 1 مايو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الاثنين، أول أيام عيد الفطر لعام 1443 هجريا.



وفي وقت سابق، تحرى مجمع الفقه الإسلامي السوداني، مساء اليوم السبت، رؤية هلال شهر شوال للعام 1443هـ.



وبحسب البث المباشر الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، لاحتفالية مجمع الفقه الإسلامي الخاصة بتحري رؤية هلال شهر شوال للعام 1443هـ، أعلن السودان أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.



من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، أن يوم بعد غد الإثنين هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء السبت.



وذكر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية، أن «يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، والإثنين أول أيام عيد الفطر»، وفقًا لما نشرته وكالة الانباء السورية «سانا»، مساء السبت.



وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن غداً الأحد، المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين أول أيام عيد الفطر، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت.



وكانت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، قد أعلنت أن غدا الأحد، الموافق 01 من شهر مايو، هو المكمل لشهر رمضان.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء السبت، أشارت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، إلى أن يوم بعد غد الاثنين الموافق 02 من مايو، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.



من جانبه، أشار ديوان الوقف السني في العراق، اليوم السبت، إلى أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع».



وقال الديوان، خلال احتفالية تحري رؤية هلال شهر شوال، إنه «لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم، فإن يوم غد سيكون مكملاً لشهر رمضان، ويوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك».



وأفادت المحكمة العليا السعودية، أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.





