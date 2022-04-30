 ماكرون يتعهد لزيلينسكي في اتصال هاتفي باستمرار دعم أوكرانيا - بوابة الشروق
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ماكرون يتعهد لزيلينسكي في اتصال هاتفي باستمرار دعم أوكرانيا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
د ب أ
نشر في: السبت 30 أبريل 2022 - 4:37 م | آخر تحديث: السبت 30 أبريل 2022 - 4:37 م

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا.

وقال قصر الإليزيه في باريس اليوم السبت إن هذا الدعم يتعلق بمساعدات عسكرية ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى تقديم خبراء فرنسيين مزيدا من الدعم في جمع أدلة ارتكاب جرائم الحرب وتعقب هذه الجرائم.

وبحسب بيانات قصر الإليزيه، أرسلت فرنسا حتى الآن أكثر من 615 طنا من المواد الإغاثية إلى أوكرانيا، من بينها معدات طبية ومولدات للمستشفيات، كما تم تسليم أوكرانيا أسلحة ثقيلة من بينها صواريخ مضادة للدبابات طراز ميلان ومدافع هاوتزر طراز سيزار.

وكانت تصريحات سابقة ذكرت أن إجمالي قيمة المعدات العسكرية التي تم توريدها إلى أوكرانيا تجاوز 100 مليون يورو.

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