 مسئول إيراني: لا دليل على تدخل أجنبي بانفجار بندر عباس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول إيراني: لا دليل على تدخل أجنبي بانفجار بندر عباس

وكالات
نشر في: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 10:52 ص

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد حتى الآن لا دليل على تدخل أجنبي بانفجار ميناء رجائي.

وأضاف رضائي: "لم نشاهد أي تقارير عن وقوع أعمال تخريب أو تورط عناصر أجنبية في حادثة ميناء رجائي"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأوضح رضائي أن "المخازن التي تعرضت للاحتراق في الميناء لا علاقة لها بقطاع الدفاع أو القوات المسلحة".

ويوم السبت، شهد ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوب ايران انفجارا كبيرا أدى إلى مقتل 70 شخصاً لغاية الان وإصابة أكثر من ألف آخرين.

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