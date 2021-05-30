صحيفة السعودية: استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يقوض الجهود الرامية لإحلال السلام باليمن

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يقوض الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، مشيرة إلى أن إيران لعبت خلال السنوات الماضية دورا سلبيا من خلال توظيفها للميليشيا لتنفيذ أجندتها الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "سلوك إيران.. والخيار الأوحد" - أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد بن مبارك جدد اتهامه لإيران بالتسبب في إطالة الحرب في بلاده من خلال استمرارها في تقديم الدعم العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية، موضحا أن طهران حولت الأراضي اليمنية إلـى منصة لابتزاز دول الجوار، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.