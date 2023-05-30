مقتل 3 مرضى مسنين في حريق بمستشفى في النمسا

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لقي ثلاثة مرضى مسنين حتفهم جراء حريق اندلع بأحد المستشفيات في النمسا قرب فيينا اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات الصحية المحلية.

وبحسب السلطات، فقد اندلعت النيران أثناء الليل في غرفة بالطابق الثالث من مستشفى لاندسكلينيكوم مولدينج الذي يقع بالقرب من فيينا.

وقال ماتياس هوفر، المتحدث باسم وكالة الصحة الإقليمية (إل جي إيه)، لوكالة أنباء (إيه بي إيه) النمساوية، إن جميع المساعدات جاءت متأخرة للغاية لثلاثة رجال في الجناح.

وانطلق إنذار الحريق في الساعة الواحدة صباحا (0000 بتوقيت جرينتش).

ونقلت قناة "أو آر إف"عن هوفر: "لا بد أن هذا الحريق اندلع بسرعة فائقة وكثافة شديدة عبر الغرفة. ملأ الدخان الجناح بأكمله في غضون فترة قصيرة".

وأرسلت خدمات الإطفاء 170 رجل إطفاء، أخمدوا الحريق وأكملوا عملهم بعد حوالي ساعتين.

وبدأت مكاتب الشرطة الجنائية الاتحادية والمحلية، التحقيق فى سبب الحريق.

ويبلغ الضحايا من العمر 78 و81 و 75 عاما، وتعرضت امرأة لإصابة بسيطة.

وأفادت تقارير بإصابة 20 شخصا بجروح طفيفة، وكان من الضروري نقل نحو 90 مريضا، وتم إلغاء أشغال وعمليات المستشفى اليوم.

ويضم مستشفى لاندسكلينيكوم مولدينج حوالي 340 سريرا ويعالج نحو 34 ألف مريضا بالعيادات الخارجية سنويا.