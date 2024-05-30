شب حريق هائل، اليوم الخميس، في منطقة بدر الصناعية في إحدى المصانع بالمنطقة، والذي أثار فزع وهلع المتواجدين بالمنطقة خوفا من تزايد ألسنة اللهب وامتدادها لباقي المصانع، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من النجدة بنشوب حريق في المنطقة الصناعية بمدينة بدر، في إحدى المصانع وتصاعد ألسنة النيران بكثافة من المصنع.

دفعت الاجهزة الامنية ب3 سيارات إطفاء مدعومين بسيارات إسعاف ورجال الحماية المدنية وفور وصول القوات الأمنية فرضت كردوانا أمنيا حول المنطقة لمحاصرة السنة أللهب ومنع انتشارها بالمناطق المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات بشرية وتسبب الحريق في تلف محتويات غرف بالمصنع، فيما يجري رجال الحماية المدنية عمليات تبريد بالمصنع.