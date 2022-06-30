عمرو موسى: مصر تحتاج إلى جمهورية جديدة بعد معاناة 70 عاما

قال الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن مصر تحتاج بالفعل إلى جمهورية جديدة بعد كل ما شهدته على مدار أكثر من 70 سنة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن مصر شهدت في كل تلك الحقب ما اعتبره سوء إدارة للحكم وإسقاط عدد كبير من الملفات وعدم الاهتمام بمقدراتها.

وأوضح أن الدولة تعرضت لخسارة كبيرة على مدار كل هذه السنوات بما شكل ميراثا ثقيلا جدا، وجعل التعامل معه صعبا ويتطلب الكثير من المال والجهد والصبر والإخلاص للبلد.

وتابع: "أعتقد أننا أخطأنا في حق البلد سواء جلينا أو ما قبلنا أو ما بعدنا وصولا إلى جيل الشباب.. جميعنا أخطأ في حق مصر.. مصر أكبر من الجميع".

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة شيء مطلوب ويجب دعمها واعتبار هذا الهدف وطنيا لكن يجب تحديد ماهية الجمهورية الجديدة، مشددا على أهمية دور النخبة ودعمها لهذا التوجه.