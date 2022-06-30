محمد علي خير يكشف عن إحياء آمال ماهر لحفل غنائي في القاهرة قريبا

كشف الإعلامي محمد علي خير، أن المطربة آمال ماهر، ستحيي حفلًا غنائيًا في القاهرة، يتم التحضير له الآن، مشيرًا إلى أنه علم أيضًا أن الفنانة ستطل على جمهورها إعلاميًا، خلال الساعات المقبلة.

وكتب محمد علي خير، في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك: علمت أنها ستحيي حفلا غنائيا في القاهرة، يتم الترتيب له، وعلمت أيضا أنها ستطل على معجبيها إعلاميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

في فيديو لم يتعد مدته 53 ثانية، ظهرت من خلاله المطربة آمال ماهر بعد أيام كثيرة، تصدر اسمها التريند ونالت منها الشائعات وكثرت الأقاويل حول سر اختفاءها.

ولم تفلح صور البحر التي نشرتها علي حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي في وضع حد لهذه الشائعات، ولم تفلح محاولات نقابة الموسيقيين في التواصل مع أسرتها لطمأنة الناس عليها، وأصبح الحل الوحيد هو ظهورها لايف للجمهور، وكان هذا مطلبا من الجميع، لإنهاء حالة الجدل الكبيرة التي صاحبت اختفاءها الأيام الماضية ورفضها الرد علي مكالمات الجميع.

وخرج هاني شاكر نقيب الموسيقيين يعلن في تصريحات له أن الكرة في ملعب آمال ماهر، وهي وحدها القادرة على وضع كلمة النهاية لكل الروايات المختلقة حولها، لتظهر آمال أخيرا لجمهورها، في ثواني معدودة مساء اليوم.

ووجهت ماهر، رسالة طمأنة للجميع، كما احتوت على عدة رسائل أخرى أهمها إعلانها عن عودتها للغناء قريبا.

كما ذكرت سبب اختفاءها وهو إصابتها بفيروس كورونا، وظهرت آمال في الفيديو وقد خسرت كثيرا من وزنها، وبدا على وجهها ملامح الإرهاق والتعب.

وأضافت أنها "بخير الأن، وبصحة جيدة، وأبدت سعادتها وامتنانها لكل من سأل عنها واعتبرت أن هذا هو حب من الله لها، وحرصت أن تهنيء المصريين بذكرى ثورة ٣٠ يونيو".