تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقديم مليار جنيه إسترليني أخرى كدعم عسكري لأوكرانيا، مع إرسال المملكة المتحدة المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار.

كما وضع جونسون 1000 جندي بريطاني في حالة تأهب حتى يمكن نشرهم بسرعة، وفق مانشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لكن الالتزام يأتي وسط توترات متزايدة بشأن الإنفاق الدفاعي، حيث قال رئيس الوزراء إنه بلغ 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأحدث موجة تمويل بريطانية لأوكرانيا، ترفع إجمالي الدعم العسكري والاقتصادي إلى 3.8 مليار جنيه إسترليني هذا العام.