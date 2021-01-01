قال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حركة النهضة الإخوانية في تونس بدأت مرحلة المناورة، بعد تصريحات زعيهم راشد الغنوشي الذي أقرَّ بأخطاء الحركة، وما زعم أنه استعداد من الحركة للدخول في مناقشات لحل الأزمة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن حركة النهضة تلقّت الصدمة ووجدت تأييدًا كاسحًا من قِبل الرأي العام التونسي لقرارات الرئيس قيس سعيّد، مؤكدًا أن "الأخير" يسير بخطا ثابتة منذ اتخاذه القرارات التي مثّلت مسارًا تصحيحيًّا لما وصلت إليه الأزمة السياسية التي تتحمل مسؤوليتها حركة النهضة.



وأشار عكاشة إلى أن حركة النهضة كانت تتوقع في البداية أن يتراجع الرئيس التونسي عن قراراته، معتبرًا هذا النهج الإخواني بأنه كان خياليًّا بشكل كبير للغاية.



وأكد الخبير الاستراتيجي أن سعيّد لديه أجندة وخارطة طريق يعمل عليها، ويصحِّح كافة الأوضاع، وتابع: "لا يمر يوم إلا ويشهد ترتيبًا واضحًا للبيت الداخلي التونسي من أجل تدارك أخطاء الماضي".



ولفت إلى أن حركة النهضة بدأت تستفيق من الصدمة، وبدأت إجراء بعض المناورات التي تتسم بأنها ذات طابع إعلامي بعض الشيء، والبعض الآخر يغازل أطرافًا خارجية، مستدلًا على ذلك بتصريح الغنوشي بالاستعداد للحوار مع الرئيس التونسي.



وأشار إلى أن حركة النهضة تحاول إظهار نفسها أمام المجتمع الدولي بأنها على استعداد للدخول في مناقشات، في محاولة لإيجاد أوراق ضغط بما يخدم أهدافها ونفوذها بشكل كامل.