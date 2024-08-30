بوتين يمنح لوكاشينكو أرفع وسام روسي بمناسبة عيد ميلاده السبعين

أعلن الكرملين في بيان اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وسام القديس أندراوس، وهو أعلى وسام في روسيا، وذلك بمناسبة عيد ميلاده السبعين .

وقال البيان إن لوكاشينكو حصل على وسام القديس أندراوس لدوره في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وبيلاروس.

يشار إلى أن لوكاشينكو حليف لروسيا في الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا.

ولم يكتف لوكاشينكو بإتاحة أجزاء من أراضيه لفتح الطريق أمام الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 ، بل سخر صناعة الأسلحة الدفاعية في بيلاروس أيضا بكامل طاقتها لخدمة الحرب.

وعلى مدى ثلاثة عقود، أطبق لوكاشينكو، الذي يطلق عليه آخر ديكتاتور في أوروبا، على بيلاروس بقبضة من حديد، وهو الوحيد في القارة الذي لا يزال يطبق عقوبة الإعدام.

واحتفل لوكاشينكو في حزيران/يونيو الماضي بمرور 30 عاما على توليه السلطة في البلاد. وهو يعتمد من الناحية الاقتصادية على روسيا بسبب العقوبات العديدة التي تفرضها أوروبا والولايات المتحدة على بلاده.

وأشاد بوتين بلوكاشينكو ووصفه بأنه "سياسي حكيم" يتميز ببعد النظر عند اتخاذه قرارات في المواقف الصعبة.

ويتهم نقاد بيلاروس المقيمون في المنفى لوكاشينكو بارتكاب مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان وتعذيب المعارضين السياسيين في معسكرات العقاب في بلاده.