مدرب البرتغال: مستوى رونالدو فريد من نوعه

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أعلن المدير الفني للمنتخب البرتغالي، روبرتو مارتينيز، قائمة فريقه لمواجهتي دوري الأمم المقبلتين أمام كرواتيا واسكتلندا.

وأكد أنه لا يزال يثق في كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس.

وقال روبرتو مارتينيز في مؤتمر صحفي "كريستيانو يمر بلحظة طيبة وهو مهم للمنتخب الآن".

وأشار إلى أن "مستوى كريستيانو فريد من نوعه"، وأوضح أن اللاعب "قدم كل شيء" في يورو 2024، مع أنه لم يهز الشباك.

وجاءت قائمة البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا، روي سيلفا، جوزيه سا

الدفاع: روبن دياز، أنطونيو سيلفا، ريناتو فيجا، جونزالو إناسيو، تياجو سانتوس، ديوجو دالوت، نونو مينديز، نيلسون سيميدو

الوسط: روبن نيفيز، بالينيا، برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، فيتينا، ماتيوس نونيز، جواو نيفيز

الهجوم: ديوجو جوتا، فرانسيسكو ترينساو، بيدرو جونسالفيش، جيوفاني كيندا، رافائيل لياو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، نيتو