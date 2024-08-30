الأونروا تعلق خدماتها بمخيمات في الضفة عقب اقتحامات إسرائيلية

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، أنها "اضطررت لتعليق خدماتها" في عدد من مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، نظرا لاستمرار الاقتحامات الإسرائيلية.

وقال مفوض "الأونروا" فيليب لازاريني، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن "عمليات القوات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية مستمرة في التأثير على اللاجئين الفلسطينيين"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء الماضي، عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 19 فلسطينيا.

وأضاف لازاريني: "من بين الضحايا أطفال، وشخص واحد من ذوي الإعاقة".

وتابع: "تأثر عشرات آلاف الأشخاص في 4 مخيمات للاجئين بهذه العملية، بما في ذلك تدمير بنية تحتية عامة وخاصة".

وأشار إلى أن الوكالة الأممية اضطررت إلى تعليق خدماتها المقدمة للمجتمعات في العديد من المخيمات، دون تحديدها.

وأكد مفوض "الأونروا" أن "الوقت حان للتوصل إلى حل سياسي لهذا الصراع الطويل الذي دام عقودا، ولإنهاء معاناة المدنيين أينما كانوا".