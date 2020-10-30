عشماوي: الاستهلاك تخطى نصف حجم الناتج القومي المصري البالغ 4 تريليون جنيه

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية، إن حجم استهلاك المواطنين من كافة السلع والمنتجات بشكل عام وليس الغذائية فقط، وصل إلى 2.3 تريليون جنيه خلال عام واحد فقط منذ 30 يونيو 2019 وحتى 30 يونيو 2020.

وأضاف عشماوي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن إجمالي الناتج القومي المصري يصل إلى 4 ترليون جنيه سنويا، ما يعني أن استهلاكنا يتخطى نصف حجم الناتج القومي المصري، وبالنظر إلى الدول الأخرى نجد أنه من الطبيعي أن يساوي حجم الاستهلاك 20% من إجمالي الناتج المحلي للدول.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة السلعية، أن حجم استهلاك المواطنين من كافة السلع والمنتجات خلال عام، تخطى أيضا نصف حجم مدخرات المواطنين المصريين منذ إنشاء القطاع المصرفي وحتى الآن، حيث يصل حجم مدخرات المصريين منذ بدء صناعة البنوك في مصر عام 1889 وحتى الآن سجل حوالي 4 تريليون جنيه.