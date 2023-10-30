إيطاليا ترسل أول طائرة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر مصر

أعلن نائب رئيس الوزراء وزيرالخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، إرسال أول طائرة محملة بالمساعدات المخصصة إلى قطاع غزّة عبر مصر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن تاياني قوله "إننا سنواصل إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية غداً الثلاثاء؛ وذلك في محاولة لتخفيف الصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن وفداً من وزارتي الدفاع والخارجية وكذلك الأمم المتحدة سيكون حاضراً بالإضافة إلى السفير الإيطالي في مصر الذي سيكون هناك لتنظيم توزيع المساعدات التي سيتم إرسالها إلى الهلال الأحمر، بعد عبورها من مصر عن طريق رفح.