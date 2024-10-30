زاهي حواس: نبحث في وديان لم يسمع عنها أحد لاكتشاف مقبرة نفرتيتي

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، مستجدات البحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي، ومكان دفنها داخل مصر.

وقال حواس خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «نحفر في وادي الملوك ووديان أخرى لم يسمع أحد عنها من قبل، من أجل استكشاف مقبرة نفرتيتي».

وأضاف: «أحلم باكتشاف مقبرة الملكة نفرتيتي داخل مصر، وأبحث أيضًا عن بناتها، فقد كان لديها 6 بنات».

وأشار إلى أن سبب اختفاء اسم نفرتيتي في منتصف عصر إخناتون؛ هو أنها بدأت تحكم مع إخناتون، واعتقد بأن تم دفنها في وادي الملوك الغربي وأحاول البحث باستمرار عنها.

وتابع: «كنت أسعى لاسترداد أهم 3 قطع أثرية مصرية موجودة في دول أخرى، والتي من بينهم تمثال رأس الملكة نفرتيتي».