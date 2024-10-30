 هدم مقابر الإمام الشافعي.. رئيس الحكومة يشير إلى حدوث تجاوز ويؤكد عدم تكراره الفترة المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هدم مقابر الإمام الشافعي.. رئيس الحكومة يشير إلى حدوث تجاوز ويؤكد عدم تكراره الفترة المقبلة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 5:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أكتوبر 2024 - 5:02 م

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هدم مقابر الإمام الشافعي.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية اليوم الأربعاء، أن الدولة مهتمة بالمنشآت سواء مسجلة كآثار وينطبق عليها قانون الآثار، والمباني التراثية وذات القيمة.

وأضاف: «بالتأكيد حصلت مشكلة، تم التكليف الفوري لكل الوزارات المعنية بالإيقاف الفوري لهذا الأمر، والتأكيد على عدم المساس بأي مبنى ذي قيمة في المنطقة».

وقال إن «الدولة أحرص ما يكون للحفاظ على الآثار والتراث»، مضيفًا: «أي إجراء حدث فيه نوع من سوء الفهم والتجاوز نعمل عليه ونتحرك فيه، ونؤكد أنه لن يتكرر الفترة المقبلة».


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