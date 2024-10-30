رئيس مهرجان شرم الشيخ المسرحى مازن الغرباوى: المهرجان يرفع شعار «المسرح من أجل السلام»

• أنشطة للأطفال داخل مدارس جنوب سيناء لأول مرة ضمن فعاليات الدورة التاسعة

• تكريم 12 شخصية مسرحية منهم علاء مرسى وسيد خاطر ومحمد العمروسى ومحمد جبر

• 18 عرضا تتنافس فى أربع مسابقات.. ومصر تشارك بـ 4 عروض

• «فاطمة الهوارى» عرض شرفى لمخرج فلسطينى يتحدث عن القضايا الإنسانية



تستعد إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى لإطلاق دورتها التاسعة فى الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر المقبل، والتى تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوى صاحب البصمات المهمة فى تاريخ المسرح المصرى، والذى ساهم فى تقديم أجيال من المبدعين.

«الشروق» حاورت المخرج مازن الغرباوى، رئيس المهرجان، والذى كشف عن أهم ملامح الدورة الجديدة من المهرجان، والجديد الذى يقدمه فى المرحلة المقبلة.

وقال مازن الغرباوى: بدأنا تحضيرات الدورة العاشرة مع الدورة التاسعة، وبالفعل اخترنا حامل اسم الدورة العاشرة وسيتم الإعلان عنه فى حفل الافتتاح، والذى سيكون حاضرا بشخصه.

وأضاف كان فى مخيلتنا أن نجمع فى الدورة العاشرة كل من ساهم فى بناء المهرجان على مدار 10 سنوات، من شخصيات مهمة ومؤثرة على مستوى العالم، وسندعوهم لتتواجد فى الدورة العاشرة، وحالفنا الحظ أن نحظى بذلك فى دورة العام الحالى.

لماذا أطلقت على الدورة المقبلة شعار «المسرح من أجل السلام»؟

ــ أطلقنا هذا الشعار دعما لتوجهات الدولة المصرية وتحركاتها فى الأحداث المحيطة بها، والعمل على بث روح السلام فى المنطقة العربية، وأرى أن الفن والثقافة والمهرجانات مثلها مثل الأشياء الأساسية والمؤثرة فى الحياة، وهذا هو دور الفنان، أن يقدم ما يمليه عليه ضميره الفنى والمهنى تجاه العمل الاجتماعى والسياسى والإقليمى والإنسانى بشكل عام، وأطلقنا هذا الشعار احترامًا وتقديرًا وتأكيدًا على أهمية القوى الناعمة والعمل الثقافى والفنى فى التأثير بالقضايا المحيطة.

وما معايير اختيارك لمكرمين هذه الدورة؟ ولماذا تم اختيارهم؟

ــ نستند على السيرة الذاتية الكبيرة للمكرمين إضافة إلى أن هذا المكرم قدم إسهاما فى بلده وحقق من خلاله انتشارا فى محيطه الإقليمى والعالمى، إضافة إلى جدية الطرح الفنى والإنسانى للشخصية المكرمة، والتى يجب أن تكون شخصية ملهمة فى فنون وعناصر العرض المسرحى بشكل عام.

ودائمًا نحرص أن نصنع تنوعا فى اختيارات المكرمين، ونؤكد أن العمل الفنى أو الثقافى أو الإبداعى لا يقتصر فقط على العمل داخل خشبة المسرح، وهذا ما نود أن يصل للناس، أن من الممكن أن يكون هناك مدير ثقافى أو أستاذ أكاديمى أو نجم سينمائى له أصول مسرحية يستحق التكريم.

ونكرم هذه الدورة 11 مكرما إلى جانب اسم الراحل جلال الشرقاوى، والذى يتسلم تكريم اسمه نجله تامر، وتضم قائمة المكرمين كوستانتين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولى للمسرح برومانيا، وهو واحد من صناع المسرح على مستوى العالم كممثل ومخرج وأكاديمى، وكذلك تكريم أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح فى دائرة الثقافة فى الشارقة بدولة الإمارات العربية، والذى نظم العديد من الفعاليات الثقافية فى دائرة الثقافة بالشارقة، ساهمت فى تفريغ طاقات شابة تمثل مددا وامتدادا للمسرح الإماراتى والعربى وهو واحد من القائمين على بناء تاريخ المسرح الإماراتى فى العصر الحديث، وكذلك تكريم الفنانة الفرنسية ذات الأصول السورية حلا عمران، وهى ممثلة متفردة فى الأداء التمثيلى، والفنان السعودى إبراهيم الحساوى، والذى كانت بداياته مسرحية ولمع فى السينما والدراما التليفزيونية، وآخر أفلامه كان مرشحا لمهرجان كان.

من مصر يكرم المهرجان المخرج المسرحى د. سيد خاطر والمخرج محمد جبر، الفائز بأفضل شخصية مسرحية شابة للعام، والذى قدم عددًا من المسرحيات الهامة يتوقف عندها تاريخ المسرح الحديث ومنها «1980 وأنت طالع»، والفنان محمد العمروسى الفائز بدرع المهرجان الشبابى، وهو خريج المعهد العالى للفنون المسرحية، والفنان علاء مرسى الفائز بدرع سميحة أيوب التقديرى، والذى لديه مسيرة فنية كبيرة، ومن سلطنة عمان الكاتب د. سعيد السيابى، وهو يمثل الشخصية الأكاديمية المكرمة ويمثل الإسهام العلمى فى الحقل المسرحى والثقافى، ومن سوريا المخرج ممدوح الأطرش، أحد المخرجين المهمين فى المسرح السورى، من روسيا الفنان ميخائيل جوريفوى، والذى يقدم أيضًا ورشة التمثيل السينمائى والمسرحى ضمن ورش المهرجان، واختياره تأكيد على أن الفن والعلم ممارسة، وعمل مع أسماء نجوم كبار فى هوليود منهم توم هانكس وستيفن سبيلبرج.

ما الجديد فى هذه الدورة؟

ــ مسار الطفل والنشء والذى نطلقه لأول مرة فى هذه الدورة، بناءً على طلب أهالى جنوب سيناء، والذين طلبوا أن نضيف محورًا للأطفال، ونحن دائمًا على تواصل اجتماعى مع مدارس ومؤسسات وجمعيات بسيناء، وبالفعل أطلقنا مسابقة للطفل والنشء هذا العام يشارك فيها 4 عروض، اثنان من مصر، وعرض إماراتى، وآخر من تونس، إلى جانب ورشتين للأطفال.

ولأول مرة نقدم ورشا مجانية لطلاب مدارس شرم الشيخ، وتم الاتفاق مع مدرستى جيل أكتوبر الإعدادية وشرم الشيخ للغات، وسنقدم لهم ورشتى تمثيل للبنانية مروة قرعونى والتونسية صابرين شعبانى.

وستقام فعاليات وأنشطة للأطفال تقدمها الفنانة سها كحيل فى مجمع مدارس بوادى مندر، وهو وادٍ من الوديان يعيش فيه بدو جنوب سيناء.

وماذا عن لجان تحكيم مسابقات هذه الدورة؟

ــ المسار الأول لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى برئاسة الفنانة منال سلامة وعضوية السينوغراف البولندى الدكتور باول دوبسكى، والكاتبة والفنانة الرومانية أريكا مولدوفان، والمخرج والسينوغراف العمانى أحمد الرواس والدكتور بيتر سبولر من ألمانيا.

المسار الثانى مسابقة المونودراما وتشكلت لجنة تحكيمه برئاسة الفنان دينى دينيس من الدانمارك وبعضوية كبيلاى ايردليكارا من تركيا، وهذه أول مشاركة لتركيا فى المهرجان، والمخرجة الأردنية دلال فياض والفنان الإماراتى عبد الله مسعود.

المسار الثالث مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية، وتشكلت لجنة تحكيمية برئاسة الفنان أحمد وفيق وعضوية كتارينا صلدوخا من بيلاروسيا، وادونيس فليبى من ألبانيا- أمريكا، ومصممة الأزياء دكتورة مروة عودة، وتم اختيارها لأنها أحد الفائزين بأفضل شخصية مسرحية شابة لعام 2022، وهذا تقليد نتبعه فى إعادة تدوير كل الكيانات المسرحية التى حصلت على جوائز من المهرجان، وهذا نفعله منذ سنوات، ولكن لأول مرة نفعله فى لجان التحكيم.

المسار الرابع مسابقة الطفل والنشء تشكلت لجنة تحكيم برئاسة الدكتور محمد عبد المعطى، وبعضوية السينوغراف جين يونج يون من كوريا الجنوبية ودكتورة كاملة الهنائى من سلطنة عمان والمخرج عادل شمس من البحرين.

كم عدد العروض المشاركة فى الدورة التاسعة من المهرجان؟

ــ 18 عرضا مسرحيا، منها 4 عروض مصرية، فمصر لها نصيب الأسد فى المشاركات، وبناءً على قرار لجنة المشاهدة، تم اختيار عرض «مائة وثلاثين قطعة» إخراج محمد فرج ليمثل مصر فى مسابقة العروض الكبرى، وعرض «newsies» إخراج حسام قشوة كعرض احتياطى فى حالة اعتذار العرض الأساسى، وفى مسار مسرح الشارع يشارك عرض «خلف النافذة» إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية، وفى مسار الطفل والنشء «هجرة الماء» إخراج مصطفى فجل و«دون كيشوت» إخراج محمود حسن حجاج.

وتشارك 6 دول عربية وهى تونس والأردن وسلطنة عمان وليبيا والإمارات وكوردستان، و5 دول أجنبية وهى إيطاليا وإسبانيا وكوسوفو وفرنسا وكوريا الجنوبية، وهناك دول عربية وأجنبية تشارك بأكثر من عرض، وإجمالى الدول المشاركة فى فعاليات دورة العام الحالى أكثر من 35 دولة.

هل هناك عروض على هامش المهرجان؟

ــ لدينا عرض شرفى وهو عرض «فاطمة الهوارى» كتابة وإخراج الفلسطينى غنام غنام، وهو عرض يتحدث عن القضايا الإنسانية التى يعيشها العالم العربى والدول المجاورة.

وماذا عن ورش المهرجان؟

ــ لدينا 5 ورش فنية هى ورشة تمثيل لميخائيل دريفوى من روسيا، ورشة الارتجال لدكتور جون ونج سون من كوريا الجنوبية وورشة البانتومايم للفنان أحمد نبيل، وورشتين تمثيل للأطفال مجموعة من 6 إلى 10 سنوات تقدمها صابرين شعبانى من تونس ومن 11 إلى 15 سنة تقدمها مروة قرعونى من لبنان، ولدينا 2 ماستر كلاس، الأول للمسرحى والمنتج صفى الدين محمود وهى بعنوان «بين المسرح والسينما»، وهناك مفاجأة أن شركته التى تُعد راعيا برونزيا للمهرجان، سوف تتيح فرصا للفنانين المصريين الشباب المتميزين فى المهرجان، أن ينخرطوا فى بعض المشاريع الفنية القادمة، والثانية لدكتور ليفان خيتاجورى من جورجيا رئيس الهيئة الدولية للمسرح فى بلده، ويربط فيها الفنون بالتكنولوجيا.

أعلنتم أن المايسترو نادر العباسى تواجده فى اللجنة العليا العام الماضى كان بسبب الاهتمام بالمسرح الموسيقى؟ هل تحقق ذلك؟

ــ كان لدينا تطلعات فى ذلك ولكنها اصطدمت بالواقع المادى، لأن أى عرض موسيقى يحتاج ميزانية ضخمة جدًا، وكنا نأمل أن نحضر عروضًا موسيقية عالمية.