هيئة الأنفاق تكشف حقيقة سقوط عقاري الزمالك

نفت الهيئة القومية للأنفاق ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، عن أن اللجنة الهندسية بجامعة عين شمس أوصت في تقريرها لمجلس الوزراء، بأن عقاري الزمالك الواقعين على خط سير الحفار بشارع إسماعيل محمد آيلين للسقوط، ويتوجب إزالتهما حفاظًا على الأرواح، قبل بدء عملية الحفر وفي الاتجاه إلى الكيت كات.

وقالت الهيئة إن الخبر المنشور عن إزالة العقارين عارٍ تماما من الصحة، مؤكدة أن الهيئة قامت بالعديد من الإجراءات لضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر العميق قبل بدء الحفر، حيث قامت بعمل كافة الدراسات الفنية المطلوبة من أعمال أبحاث للتربة، ودراسة المخاطر وأعمال الرصد المساحي المستمر، للمنشآت التي تقع في منطقة تأثير أعمال الماكينة، والتي تقدر بـ30 مترًا على جانبي النفق، إيماناً منها بأهمية الحفاظ على حياة وممتلكات قاطني المنطقة، وتباع كافة الإجراءات المطلوبة في هذا المجال.

وأضافت أن الدراسات التي تمت للمنشآت في هذه المنطقة أوضحت وجود ميل 19 سم بالعقار رقم (7، 5) وبمخاطبة جهات الاختصاص تبين أن الترخيص الصادر لهذا العقار هو تعلية للدورين الثالث والرابع متكرر فقط، ولا يوجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس، كما لم يستدل على رخصة البناء الأصلية للعقار، وصادر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995 من محافظة القاهرة، وكذلك وجود ميل 13.4 سم بالعقار رقم (3أ) ولا يوجد له رخصة بناء.

وعرضت وزارة النقل الموقف على مجلس الوزراء؛ لاستصدار قرار بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس، والتي أوصت بضرورة إخلاء العقارين أرقام (7، 5) و(3أ) بشارع إسماعيل محمد، تأمينًا لحياة السكان وذلك قبل استئناف ماكينة الحفر العميق لعملها في اتجاه محطة الكيت كات، على أن تقوم جهات الاختصاص بتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع العقارين المشار إليهما بعد مرور ماكينة الحفر العميق.