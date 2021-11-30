المدير الإقليمي للبنك الدولي يبحث مع بري مشاريع البنك في لبنان

بحث المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة التمويلية.



ووفقا لبيان صدر على الموقع الرسمي لبري فقد قال كومار جاه عقب لقائه مع بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة في بيروت "كان لقاء جيداً مع دولة الرئيس نبيه بري حول برامج البنك الدولي في لبنان وكما تعلمون البنك الدولي يعمل على مشاريع وبرامج في لبنان خاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي".



وأعلن أنه قدّم لبري "ملخصاً حول هذه المشاريع و أهمها مشروع الطوارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي وتوافقنا على إطلاق حملة لتشجيع التسجيل على المنصة للعائلات التي يمكنها الإستفادة من هذا البرنامج".



وأضاف أن بري" داعم لهذا المشروع وأقدر له هذا الدعم، وأكد رئيس المجلس على أن التصديق على التعديلات الجديدة التي يتضمنها قانون البطاقة التمويلية سوف يصدق عليها في القريب العاجل".



وتابع كومارجاه "نحن نتطلع إلى إطلاق المنصة غداً وهذا يساعدنا كما نأمل إلى توفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية إبتداء من شهر كانون الثاني المقبل".



يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية ارتفعت معها نسب الفقر والبطالة. وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد وقّع قبل شهرين مع وزيري الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والاقتصاد والتجارة أمين سلام، قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.