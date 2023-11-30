وزير التموين: محدش يسأل الفلوس راحت فين لأنها أصول ملك الشعب

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن تحسين التجارة الداخلية وإعادة تنظيمها، ولا يمكن عمل تنمية حقيقة دون بينة أساسية قوية.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، أن وجود بنية تحتية حقيقية يساهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، منوها بأن الوزارة عملت في مشروعات البنية التحتية بالمشاركة مع القطاع الخاص، ومن ثم جرى تطبيق مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص في التجارة الداخلية.

وأوضح أن قيمة حق الانتفاع بمشروعات الحكومة، لا تزيد عن تكلفة ما جرى إنفاقه في البنية الأساسية، وكل ما جرى استثماره وصرفه أصول، معقبا: «محدش يسأل الفلوس راحت فين، لأنها أصبحت أصول ملك الشعب، عشنا أسوأ 3 سنوات في عمر العالم بداية من كورونا مرور بالحرب الروسية الأوكرانية وصولا لحرب غزة».

وأشار إلى أن كل هذه الأزمات التي حدثت في العالم، بالإضافة إلى الاضطرابات الجارية في الدول المجاورة لمصر، وبشأنها التأثير على مصر، أدت إلى عدم تحرك الاستثمارات وما جرى إنجازه من مشروعات بالمعدل المطلوب.

كما أشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة وبعد انتقال الحكومة المصرية إليها، لمباشرة أعمالهم بشكل يومي من هناك، معقبا: «لما تدخل العاصمة الإدارية ينشرح صدرك، وبدخول المواطنين في الأحياء السكنية ستصبح عاصمة جيدة حقيقة».