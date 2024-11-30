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رئيس وزراء كندا يجتمع مع ترامب على وقع تهديدات من الرئيس الأمريكي المنتخب

وكالات
نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 4:35 ص | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 4:35 ص

ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وصل إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مار إيه لاجو.

ولا يتضمن جدول أعمال ترودو العام زيارة مقررة إلى فلوريدا. ولم يرد مكتب ترودو ولا ممثلو ترامب على طلبات للتعليق حتى الآن، بحسب وكالة رويترز.

كان ترامب قد هدد يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك إلى أن تتخذ الدولتان إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات وخاصة الفنتانيل وضد المهاجرين الذين يعبرون الحدود.

وحذر مسئولون من المكسيك وكندا والصين، إلى جانب مجموعات صناعية رئيسية، من أن الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد بها ترامب ستضر باقتصادات جميع البلدان المعنية، وتتسبب في ارتفاع التضخم وإلحاق الضرر بسوق العمل.

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