وزير البترول يتفقد مركز شباب والوحدة الصحية بالحي الإماراتي في بورسعيد

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تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مركز التنمية الشبابية، والوحدة الصحية بالحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد .

يأتي ذلك بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ومحمد عبدالعزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وممثلي شركة إيني الإيطاليه، لمشاركتها المجتمعية بهما .



وتفقد وزير البترول والثروة المعدنية صالات الألعاب الرياضية بمركز شباب الحي الإماراتي، كما شاهد معرض لمنتجات اليدوية للأسر المنتجة.

وحرص وزير البترول على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال بمركز شباب الحي الإماراتي ببورسعيد