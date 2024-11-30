الصين تكتشف أكبر منجم للذهب في العالم

أعلنت الصين، يوم الجمعة، اكتشاف أكبر منجم للذهب في العالم، يحتوي على 300 طن من المعدن الثمين.

وتقدّر قيمة احتياطيات المنجم بأكثر من ثمانين مليار دولار أمريكي، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أن الاحتياطي المكتشف في حقل وانغو للذهب، وسط الصين، قد ينتج أكثر من 1000 طن من الذهب، وفقا لما أعلنته هيئة الجيولوجيا في مقاطعة هونان.

وأفادت الهيئة بالكشف عن 40 عرقا ذهبيا، وهي فتحات طويلة وضيقة في الصخور تحتوي على المعدن، على عمق حوالي ميل في مقاطعة بينججيانج بهونان.

وأوضحت الهيئة أن هذه الصخور قد تحتوي بمفردها على 300 طن من الذهب، مع احتمال وجود احتياطيات إضافية في طبقات أعمق.

وأشارت اختبارات الحفر في المناطق المحيطة بالموقع إلى وجود كميات إضافية من الذهب، مما يشير إلى أن الاحتياطي قد يكون أكبر مما هو معلن.

ويُعد حقل وانغو للذهب أحد أهم مراكز التعدين في الصين، حيث استثمرت الدولة ما يقرب من 100 مليون يوان في استكشاف المعادن بالمنطقة.

وتعد الصين واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم، فبحلول عام 2023، أنتجت الدولة حوالي عُشر إنتاج الذهب العالمي.

كما تعتبر البلاد رائدة عالميا في مجال التعدين، حيث تهيمن على إنتاج المعادن الثمينة المستخدمة في تصنيع أجيال جديدة من البطاريات والإلكترونيات.